Yolanthe Cabau is vol verdriet na overlijden Barry Sneijder en deelt prachtige woorden

Yolanthe Cabau heeft op haar Instagram gereageerd op het overlijden van Barry Sneijder. De vader van Wesley Sneijder had uitgezaaide longkanker en zaterdagavond maakten zijn zoons middels een bericht op social media bekend dat hij aan de gevolgen van die ziekte is overleden. Cabau bewaart enkel goede herinneringen aan de band met de vader van haar ex-partner en heeft dan ook een aantal mooie woorden geschreven.

Het was al bekend dat Barry Sneijder uitgezaaide longkanker had en ongeneeslijk ziek was. Rodney en Wesley Sneijder gingen in november in gesprek met De Telegraaf in op de situatie van hun vader. Voor de gebroeders Sneijder is het overlijden van hun vader een nieuwe klap, nadat hun moeder Sylvia in 2023 al overleed op 59-jarige leeftijd. Ook bij Cabau komt het verlies hard aan. Sneijder en Cabau stapten in 2010 in het huwelijksbootje en hoewel ze een paar jaar geleden definitief uit elkaar gingen, onderhield de actrice altijd een goede band met haar ex-schoonvader.

“Zoveel verdriet nu om jou Bar… Je hebt nu eindelijk rust en gelukkig geen pijn meer, maar jeetje wat is dit moeilijk. Wat doet dit pijn”, zo schrijft Cabau in haar Instagram Stories. Het overlijden van Barry Sneijder doet haar veel verdriet. “Tranen rollen over mijn wangen. Wat hadden wij een mooie band… Echte liefde van een man die best koeltjes was. Met mij was je anders. Je laatste woorden aan mij: ‘Ik hou van je Yo, doe je Xess (Xess Xava, het zoontje van Cabau en Sneijder, red.) de groetjes’. Dankjewel Bar voor alles, ik hou ook van jou”, zo sluit Cabau af met een hartje. Ze deelt vervolgens een verzameling foto’s en herinneringen met Barry Sneijder.