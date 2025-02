Nieuw drama voor Wesley Sneijder: na zijn moeder overlijdt ook zijn vader

Barry Sneijder, de vader van oud-voetballers Wesley (40) en Rodney (33), is overleden. Dat melden de twee zoons zaterdagavond op Instagram.

Het was al bekend dat Barry Sneijder uitgezaaide longkanker had en ongeneeslijk ziek was. Rodney en Wesley gaven in november een interview aan De Telegraaf over zijn situatie. Voor de gebroeders Sneijder is het overlijden van hun vader een nieuwe klap, nadat hun moeder Sylvia in 2023 al overleed op 59-jarige leeftijd.

Rodney Sneijder plaatst op Instagram een foto met zijn vader en schrijft: “Mijn ouwe mijn vriend, je hebt gevochten als een leeuw, maar helaas was dit een oneerlijke strijd. Bedankt voor alles, geef mama een dikke kus daarboven. Rust zacht en tot ooit ouwe.”

Wesley Sneijder deelt een foto waarop hij met zijn broers Jeffrey en Rodney en hun vader te zien is. "Wanneer ik je mis, dan besef ik ook hoe bevoorrecht ik was om jou in mijn leven te hebben", schrijft Wesley. "Ik zou die momenten nergens voor inruilen. Dank voor alles, papa. Rust in vrede en vergeet niet om mama gedag te zeggen. Een grote kus voor haar."