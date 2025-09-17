'PSG aast op tweevoudig Ballon d'Or-winnaar: vierjarig contract, enorme salarisverhoging'

Paris Saint-Germain hoopt in de laatste dagen van de transferperiode voor vrouwelijke voetballers nog een enorme slag te slaan. Mundo Deportivo schrijft dat de Franse grootmacht financieel ver wil gaan om tweevoudig Ballon d'Or-winnaar los te weken bij FC Barcelona.

De 31-jarige Putellas geldt als de grootste ster van Barcelona. De middenvelder speelt al sinds 2012 in het eerste elftal van de Catalanen en mag zich sinds 2023 clubtopscorer aller tijden noemen. In dienst van Barcelona vierde Putellas al negen landstitels en won ze drie keer de Champins League. Met Spanje kroonde ze zich in 2023 bovendien tot Wereldkampioen, door in de finale af te rekenen met het Engeland van de Nederlandse bondscoach Sarina Wiegman. In 2021 en 2022 werd Putellas verkozen tot beste voetbalster ter wereld.

In het Franse vrouwenvoetbal is de transferperiode nog twee dagen open. Volgens Mundo Deportivo hoopt PSG dat het Putellas voor die tijd nog kan verleiden om een overstap naar Frankrijk te maken. De Parijzenaars zouden bereid zijn de afkoopsom die in haar contract is opgenomen neer te tellen en zouden een vierjarig contract hebben klaarliggen voor de Spaanse, die er qua salaris flink op vooruit zou gaan.

Barcelona is volgens de krant niet bereid te onderhandelen over een vertrek van Putellas, dus enkel als PSG inderdaad de contractueel vastgestelde som neerlegt zou de speelster nog van club kunnen wisselen. Of ze dat zelf wil is nog maar de vraag. "Het is Alexia's intentie om te blijven, maar Barça, dat op de hoogte is van het voorstel uit Parijs, wacht af hoe de zaken zich ontwikkelen in de laatste 48 uur dat de markt open is." Putellas ligt bij Barcelona nog vast tot medio 2026, met een optie voor een extra seizoen.