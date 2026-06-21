Málaga keert na acht jaar terug in La Liga

Terwijl de voetbalwereld in de ban is van het wereldkampioenschap, heeft Málaga CF na een afwezigheid van acht jaar een rentree in La Liga afgedwongen. De Spaanse club won gisteravond de beslissende finale van de play-offs met 1-2 op bezoek bij Gimnàstic de Tarragona. Daarmee keert de ploeg definitief terug op het hoogste niveau van Spanje.

Na een doelpuntloos gelijkspel in de heenwedstrijd viel de beslissing in Tarragona. De aftrap van het cruciale duel werd echter met een half uur uitgesteld naar 21.30 uur. De spelersbus van Málaga kwam vast te staan in een chaotische situatie buiten het stadion, nadat de harde kern van de thuisploeg de weg had geblokkeerd.

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Trainer Juan Funes besloot de opgelopen vertraging direct om te zetten in een mentale les voor zijn selectie. "We hebben wat er zojuist gebeurd is al achter ons gelaten en ons op de wedstrijd gefocust", zo sprak de trainer voor de aftrap. "We stonden ongeveer 50 minuten stil op de vluchtstrook van de snelweg: de politie hield ons daar tegen. Ik heb de jongens verteld dat ze kalm moesten blijven. Wat er gebeurd is, leert ons een les in geduld, en dat geduld zou wel eens de sleutel kunnen zijn om de wedstrijd aan te kunnen en de zaken goed aan te pakken", aldus de coach.

Die aanpak wierp zijn vruchten af, want de bezoekers namen in de tweede helft een 0-2 voorsprong. Hoewel de thuisploeg in de 75ste minuut nog wel de spanning terugbracht met een aansluitingstreffer, bleef de gelijkmaker uit. In de hectische slotfase ontvingen beide ploegen nog een rode kaart, waarna het eindsignaal klonk en het promotiefeest voor de uitploeg kon losbarsten.

De promotie markeert een sportieve wederopstanding voor de club die in 2010 in handen viel van de Qatarese sjeik Abdullah bin Nasser Al Thani. Onder zijn bewind bereikte Málaga in 2013 nog de kwartfinale van de Champions League met een selectie vol sterren als Ruud van Nistelrooij, Joris Mathijsen, Isco en Santi Cazorla, destijds onder leiding van trainer Manuel Pellegrini. Daarna volgde een diepe val: de club degradeerde in 2018 uit La Liga en zakte in 2023 zelfs even af naar het derde niveau van Spanje.