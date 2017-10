Van de Looi: "Bij Barça was die goal de wereld overgegaan"

23:24 – Willem II pakte vrijdagavond op bezoek bij FC Groningen drie punten. Fran Sol tekende na een prachtige aanval van de Tilburgers voor wat uiteindelijk de enige treffer van de wedstrijd bleek te zijn. Erwin van de Looi was na afloop dan ook zeer tevreden.



Voor Willem II betekende het de tweede overwinning op rij. "Ik ben super tevreden. We begonnen goed en ook met elf tegen elf speelden we met overtuiging", doelt Van de Looi tegenover FOX Sports op de vroege rode kaart voor Ajdin Hrustic. De trainer zag slechts één verbeterpuntje. "We hadden wel uit moeten lopen naar 0-2 of 0-3. Dat doen we dan niet en in de tweede helft zie je dat Groningen toch een ploeg met kwaliteiten blijft. Dan gaan ze opportunistischer spelen en moeten wij rustig blijven. Dat hebben we niet gedaan."



Uiteindelijk slaagde Willem II er wel in om de zege over de streep te trekken. Sol tekende voor het enige doelpunt na een mooie steekbal van Pedro Chirivella en een strakke lage voorzet van Fernando Lewis. "De goal was fantastisch. Als je zo'n doelpunt bij Barcelona ziet, dan gaat het de hele wereld over denk ik. Meestal als Willem II zo'n doelpunt maakt gebeurt dat niet", lacht Van de Looi. Voor de Tilburgers volgt nu de bekerwedstrijd tegen Heerenveen en daarna het competitieduel met Ajax. "Dat zijn mooie wedstrijden. We zijn deze reeks goed begonnen en moeten zorgen dat we woensdag weer met deze houding op het veld staan."