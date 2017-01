'Schorpioengoal' Giroud legt basis voor zege Arsenal

18:50 – Op de eerste dag van 2017 hebben we het mooiste doelpunt van dit kalenderjaar mogelijk al gezien. Olivier Giroud scoorde zondag in de thuiswedstrijd tegen Crystal Palace met een 'schorpioentrap'. Daarmee legde de Franse spits de basis voor een 2-0 overwinning van Arsenal. Alex Iwobi was in de tweede helft ook nog trefzeker voor de Londenaren.



Giroud zorgde in de zeventiende minuut voor een orkaan van geluid in het Emirates Stadium. Na één van de spaarzame aanvallen van Crystal Palace kwam Arsenal er snel uit. Giroud kreeg de voorzet van Alexis Sánchez vanaf de linkerflank achter zich, maar loste dat met een 'schorpioentrap' op fenomenale wijze op. Via de onderkant van de lat eindigde de bal in het doel.



De voorsprong kwam Arsenal toe, aangezien het daarvoor al enkele kansen om op 1-0 te komen had gekregen. Ook daarna had de gastheer het betere van het spel, maar gescoord werd er niet meer in de eerste helft. Crystal Palace kwam er in de eerste 45 minuten amper aan te pas, maar was vlak na de pauze wel dicht bij de gelijkmaker. Een kopbal van Christian Benteke ging maar net voorlangs.



Tien minuten later was het aan de andere kant wel raak. Uit een lastige hoek kopte Iwobi Arsenal op een 2-0 voorsprong, twee verdedigers van Crystal Palace op de doellijn konden dat niet voorkomen. De bezoekers toonden in het tweede bedrijf iets meer aanvallende intenties, maar zetten dat niet om in een goal.



Door de winst komt Arsenal op veertig punten, waarmee het de derde plaats in de Premier League overneemt van Manchester City (39 punten). Dat team verloor zaterdag de kraker tegen nummer twee Liverpool (43 punten) door een goal van Georginio Wijnaldum met 1-0. Chelsea, dat tegen Stoke City (4-2, ondanks een tegentreffer van Bruno Martins Indi) voor de dertiende keer op rij drie punten pakte, is met 49 punten de koploper in de Engelse competitie.