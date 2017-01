Overzicht: ook komende dagen genoeg bron van vermaak

7:00 – Voor de meeste Nederlandse clubs staat deze week in het teken van trainingskampen en oefenduels, maar met de blik gericht op de buitenlandse velden is er voor voetbalfans toch voldoende bron van vermaak. In de Premier League weten ze niet van ophouden, terwijl in Spanje met de Copa del Rey de bal weer gaat rollen.



Slechts 18,5 uur nadat bij Arsenal - Crystal Palace het laatste fluitsignaal klonk en de eerste helft van dit Premier League-seizoen ten einde kwam, wordt in het Riverside Stadium met Middlesbrough - Leicester City alweer begonnen aan het tweede deel. Het is de start van een volledige speelronde, nummer twintig. Deze eindigt op woensdag met een prachtig affiche: koploper Chelsea gaat dan op visite bij stadgenoot Tottenham Hotspur op jacht naar haar veertiende zege op rij.





Gemakkelijk gaat dat niet worden; van de laatste drie onderlinge duels op White Hart Lane eindigden er twee in een gelijkspel en op nieuwjaarsdag 2015 wonnen The Spurs met 5-3 van The Blues. Tottenham is bovendien ook goed in vorm. Na de nederlaag bij Manchester United op 11 december boekte de Londense formatie vier opeenvolgende overwinningen. De laatste twee duels, uit tegen Southampton en Watford FC, werden allebei met 1-4 gewonnen.



Chelsea heeft 49 punten en een voorsprong van zes punten op nummer twee Liverpool, dat afgelopen weekend door een goal van Georginio Wijnaldum de kraker tegen Manchester City met 1-0 won. Liverpool gaat maandag (16.00 uur) al op bezoek bij laagvlieger Sunderland. Op hetzelfde tijdstip krijgt Ronald Koeman op Goodison Park met Everton bezoek van zijn oude club Southampton. Beide teams staan in de middenmoot, op ruime afstand van de top-zes.





Eveneens maandag om 16.00 uur begint Manchester City thuis tegen Burnley FC. De voormalig Premier League-kampioen staat samen met Tottenham op de vierde plaats (39 punten). Nummer drie Arsenal (veertig punten) gaat dinsdag op bezoek bij AFC Bournemouth, nummer zes Manchester United (36 punten) trapt maandag om 18.15 uur af bij West Ham United. De equipe van manager José Mourinho won haar laatste vijf duels op rij, al ging het op oudjaarsdag tegen Middlesbrough niet gemakkelijk. Manchester United had weliswaar het betere van het spel, maar boog pas in de laatste vijf minuten een 0-1 achterstand om in een 2-1 overwinning.



Komend weekend ligt de Premier League even stil, maar dan is het volle bak actie in de FA Cup.



Programma Premier League

Maandag 2 januari13.30 uur: Middlesbrough - Leicester City16.00 uur: Everton - Southampton16.00 uur: Manchester City - Burnley FC16.00 uur: Sunderland - Liverpool16.00 uur: West Bromwich Albion - Hull City18.15 uur: West Ham United - Manchester UnitedDinsdag 3 januari20.45 uur: AFC Bournemouth - Arsenal21.00 uur: Crystal Palace - Swansea City21.00 uur: Stoke City - Watford FCWoensdag 4 januari21.00 uur: Tottenham Hotspur - Chelsea

In Spanje gaat de nationale competitie komend weekend weer verder, maar eerst worden de heenwedstrijden in de achtste finales van de Copa del Rey afgewerkt. Valencia, waar coach Cesare Prandelli afgelopen vrijdag tot groot ongenoegen van directeur Anil Murthy vertrok vanwege een gebrek aan perspectief, komt op dinsdag al in actie tegen Celta de Vigo. Dat geldt ook voor Atlético Madrid, dat later die avond aantreedt bij Las Palmas. In een eventuele kwartfinale speelt de Champions League-runner-up van vorig seizoen tegen AD Alcorcon of Córdoba, de enige tweedeklassers die nog in het toernooi zitten.





Titelverdediger FC Barcelona en Real Madrid troffen het minder bij de loting. Als zij zich succesvol door de achtste finales banen, dan spelen ze bij de laatste acht tegen elkaar. Maar laten we niet te veel op de zaken vooruit lopen, want zowel Barcelona als Real krijgt behoorlijke tegenstand in deze ronde. Real krijgt te maken met Sevilla, achtstefinalist in de Champions League en de huidige nummer drie van La Liga. De Andalusiërs hebben in de competitie slechts vier punten minder dan koploper Real, dat wel nog een duel tegoed heeft. Barça ontmoet Athletic de Bilbao, dat zevende staat in de liga en anderhalf jaar geleden in de Spaanse supercup over twee duels nog met 5-1 te sterk was voor de Catalanen.

Programma Copa del Rey

Dinsdag 3 januari19.00 uur: Osasuna - SD Eibar19.00 uur: Valencia - Celta de Vigo21.15 uur: Deportivo la Coruna - Deportivo Alavés21.15 uur: Las Palmas - Atlético MadridWoensdag 4 januari19.00 uur: AD Alcorcon (2) - Córdoba (2)19.00 uur: Real Sociedad - Villarreal21.15 uur: Real Madrid - SevillaDonderdag 5 januari21.15 uur: Athletic de Bilbao - FC BarcelonaDe returns zijn volgende week