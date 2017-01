ADO-verdediger Kanon in verband gebracht met Angers

16:09 – Wilfried Kanon staat mogelijk voor een overstap naar de Franse competitie. Zijn naam wordt genoemd in combinatie met Angers, dat uitkomt op het hoogste niveau. Angers zoekt vanwege blessureleed in de defensie naar een verdediger.



Kanon zou al gesprekken hebben gevoerd met Angers, zo meldt France Football. De Ivoriaans international beschikt over een aflopend contract, waardoor ADO alleen deze maand nog geld kan verdienen aan de verdediger. Het is de eerste keer dat Kanon gelinkt wordt aan de Franse formatie.



De 23-jarige Kanon zal de komende weken met Ivoorkust actief zijn op de Afrika Cup. Voor zijn vaderland vormt hij naar alle waarschijnlijkheid een centraal duo met Eric Bailly van Manchester United. Angers staat op de zestiende plek in Frankrijk en vecht tegen degradatie.