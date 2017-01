Rodríguez ziet perspectief bij Real: "Ik blijf in Madrid"

7:44 – James Rodríguez was woensdagavond de uitblinker aan de kant van Real Madrid tijdens het bekerduel met Sevilla. De middenvelder kan niet altijd rekenen op een basisplaats en er gingen dan ook enkele geruchten rond over een mogelijk vertrek van de Colombiaan.



Na zijn uitstekende optreden tegen Sevilla ziet Rodríguez echter weer perspectief. "Iedereen in dit team wil spelen en iedereen heeft wel eens een moeilijke periode. Er is voor mij een nieuw jaar begonnen en dus nieuwe kansen. Ik blijf in Madrid", geeft de middenvelder na afloop tegenover de verzamelde pers duidelijkheid. "Het is geweldig dat ik werd toegezongen door de fans, dit is de club van mijn dromen."



Ook Zinedine Zidane was meer dan tevreden. "James heeft het uitstekend gedaan. Hij scoort twee keer en heeft, net als de rest van het team, hard gewerkt. De eerste helft was spectaculair, zowel fysiek als technisch. We speelden eigenlijk vrijwel perfect", aldus de trainer.