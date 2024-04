Verweij tipt Ajax voor trainersvacature: ‘Hij zou een gigantisch goede kandidaat zijn’

Volgens Mike Verweij is Marcel Keizer een goede opvolger van John van ’t Schip bij Ajax. De journalist van De Telegraaf geeft aan dat de voetbalvisie van Keizer hetzelfde is als die van Arne Slot.

“Arne Slot heeft zijn voetbalvisie ontwikkeld met Sipke Hulshoff en Marcel Keizer”, begint Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. “Keizer is natuurlijk in 2017 na Peter Bosz bij Ajax gekomen en werd in de voorbereiding geconfronteerd met het leed rondom Abdelhak Nouri. Vervolgens is hij naar Sporting Lissabon gegaan, waar hij het goed heeft gedaan door de beker te winnen. Toen is hij naar het Midden-Oosten gegaan en daar wordt hij volgens mij elk jaar kampioen.”

Verweij is van mening dat Keizer nooit een eerlijke kans heeft gekregen. “Dat is doodzonde. Hij kreeg ook niet de rugdekking van Marc Overmars die Erik ten Hag later wel kreeg. Dat komt doordat Overmars Ten Hag wilde, maar Van der Sar en Bergkamp wilden Keizer doorschuiven van Jong Ajax naar het eerste toe.”

De journalist denkt dat Ajax er niet verkeerd aan zou doen om Keizer te benaderen voor de trainersvacature. “Ze hebben natuurlijk een shortlist”, gaat Verweij verder. “Ik denk als ze uiteindelijk naast iedereen grijpen, dat Marcel Keizer ook een gigantisch goede kandidaat voor Ajax is.”

