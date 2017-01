AC Milan krijgt Cagliari vlak voor tijd pas op de knieën

19:57 – Het is Cagliari zondagavond niet gelukt een punt af te snoepen van AC Milan. Geruime tijd dachten de bezoekers met een gelijkspel naar huis te gaan. Ware het niet dat Carlos Bacca drie minuten voor het eindsignaal met de overwinning aan de haal ging.



Voor de nog maar zeventienjarige Gianluigi Donnarumma was het een jubileumwedstrijd met zijn vijftigste duel voor AC Milan. Daarin hield hij zijn doel schoon. Cagliari wist wel een keer tot scoren te komen, maar deed dat vanuit buitenspelpositie. AC Milan had gedurende de hele wedstrijd aardig wat moeite met de middenmoter van de Serie A. Ook in de tweede helft bleef Cagliari lange tijd overeind.



Milan stapte echter als grote winnaar van het veld door een late treffer van Bacca. Vanuit een kleine scrimmage viel de bal recht voor zijn voeten. Voor de aanvaller een koud kunstje zijn zevende van het seizoen te scoren. Cagliari eindigde het duel met tien man vanwege een rode kaart voor Bruno Alves, die de doorgebroken Bacca neerlegde. Dankzij de overwinning klimt Milan naar de vijfde plek in Italië. Cagliari staat veertiende.