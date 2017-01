Buitenlands avontuur lonkt voor NEC-aanvoerder Breinburg

21:50 – De kans is aanwezig dat NEC Nijmegen deze maand Gregor Breinburg verliest aan een club uit het buitenland. De 25-jarige houdt vooralsnog een slag om de arm, maar erkent dat er gesprekken gaande zijn.



NEC Nijmegen is volgens De Gelderlander met de geïnteresseerde club in onderhandeling over een transfersom. Het is onbekend om welke club het gaat. De aanvoerder staat in Nijmegen nog tot de zomer van 2018 onder contract. NEC wil pas meewerken als het zelf een geschikte vervanger heeft gevonden voor op het middenveld.



"Er speelt wel wat, verder kan ik er niet veel over zeggen", was de reactie van Breinburg tijdens het trainingskamp van NEC deze week. "Ik focus me volledig op NEC. Ik ben een topsporter. Zolang er niets officieel is en ze er niet uitkomen, speel ik hier." Voor Breinburg is het zijn derde seizoen in dienst van de Eredivisie-club.