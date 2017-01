Chinese bond neemt maatregelen na miljoenentransfers

13:23 – De Chinese voetbalbond komt met maatregelen vanwege het feit dat verschillende clubs miljoenen euro's uitgeven om buitenlandse sterren binnen te halen. De bond wil het eigen voetbal gaan beschermen en voert daarom een regel in die ervoor zorgt dat er in de wedstrijdselectie slechts vijf niet-Chinese spelers mogen worden opgenomen.



Daarnaast mogen er per competitieduel maar drie buitenlandse spelers binnen de lijnen komen. Clubs moeten ook drie spelers onder de 23 jaar opnemen in de wedstrijdselectie waarvan er minimaal één in de basis moet beginnen. De Chinese bond neemt deze maatregelen om de spelers uit eigen land ook de kans te geven om zich te ontwikkelen. Het doel is namelijk om over tien jaar goede resultaten te behalen tijdens het WK.



De Chinese clubs gaven deze transferperiode al meer dan 150 miljoen euro uit op de transfermarkt. Vanwege de hoge transfersommen en het goede salaris wordt de competitie steeds aantrekkelijker voor buitenlandse spelers. Onder anderen Oscar, Carlos Tévez en Axel Witsel maakten al de overstap naar de Chinese Super League.