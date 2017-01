Kortsmit: "Overal op voorbereid, dus ook op strafschoppen"

22:50 – Roy Kortsmit kijkt met vertrouwen uit naar het komende bekerduel van Sparta Rotterdam. De Eredivisie-club staat in de kwartfinale van het toernooi tegenover FC Volendam.



Kortsmit houdt rekening met de kans dat het aankomt op een strafschoppenserie. De doelman traint daarop met zijn ploeg. "Natuurlijk. Wij zijn overal op voorbereid, dus ook op strafschoppen. Maar ik ga niet alles verklappen nu, of ik een lijstje heb. Het liefste winnen we gewoon in de reguliere speeltijd", aldus de doelverdediger tegenover RTV Rijnmond.



"Ook strafschoppen zijn een belangrijk onderdeel waar je je gewoon makkelijk op kan voorbereiden door te trainen." Sparta Rotterdam hield afgelopen weekend een punt over aan de ontmoeting met AZ Alkmaar. "Het resultaat was prima. Ik vond ons spel ook goed en heb veel mensen erover gehoord. Dat geeft vertrouwen."