Bojan verhuurd aan Mainz, Leicester wijst Chinees bod af

12:27 – Bojan Krkic maakt het seizoen af in de Bundesliga. FSV Mainz neemt de Spaanse aanvaller op huurbasis over van Stoke City. Zijn contract bij de Engelse club loopt nog door tot medio 2020 en het is niet bekend of Mainz een optie tot koop heeft bedongen.



Mainz was nog op zoek naar een versterking in de voorhoede en is blij met de komst van Bojan. "Hij is een zeer goede voetballer, gevaarlijk voor het doel en een prima aanvallende middenvelder die bovendien ook op meerdere posities voorin uit de voeten kan", aldus trainer Martin Schmidt op de clubwebsite. Bojan zelf zegt 'vereerd' te zijn om voor de Duitsers uit te mogen komen. "Bij deze club krijg ik de mogelijkheid om opnieuw een Europese topcompetitie te ontdekken."



Leicester City

Volgens Sky Sports heeft Leicester City een bod van Tianjin Quanjian van 44,5 miljoen euro op Islam Slimani afgewezen. Eerder bood de Chinese club al 35 miljoen euro, maar Leicester City lijkt de aanvaller voor geen enkel bedrag te willen verkopen. Slimani speelt sinds augustus voor de regerend kampioen van Engeland. De club legde ruim dertig miljoen euro voor hem neer.