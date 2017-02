Merkwaardig incident: Cahill krijgt vóór invalbeurt rood

16:58 – Een merkwaardig voorval in de Australische A-League. Tim Cahill stond op het punt om namens zijn team Melbourne City in te vallen in de stadsderby tegen Melbourne Victory, maar zover kwam het niet; Cahill kreeg tot zijn eigen verbijstering rood, voordat hij ook maar één stap in het veld had gezet.



In de ogen van de dienstdoenende arbiter had Cahill vanaf de kant te heftig geprotesteerd tegen de tweede tegengoal voor zijn ploeg, die vlak voor de geplande invalbeurt viel. Dat doelpunt werd door de grensrechter afgevlagd voor buitenspel, maar de scheidsrechter draaide de beslissing terug en kende de treffer toe.



De ervaren 94-voudig international van Australië was het daar kennelijk niet mee eens en liet dat in woord en gebaar merken. Dat werd door de scheidsrechter niet gewaardeerd, die daarop besloot Cahill rood te geven. Dat had overigens geen gevolgen voor de spelers in het veld, waardoor Melbourne City de wedstrijd gewoon met elf spelers uit kon spelen. Erg veel baatte dat niet, het bleef bij 2-1.