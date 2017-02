De Jong: "Maandag zijn ze even de sportieve vijand"

21:23 – Henk de Jong staat maandag een bijzondere wedstrijd te wachten. De coach neemt het dan met De Graafschap op tegen oud-werkgever SC Cambuur. De ploeg uit Leeuwarden komt op bezoek in Doetinchem.



"Ik heb nog steeds een goede band met veel spelers en zeker ook met de supporters. Maar maandag zijn ze even de sportieve vijand. Ja, natuurlijk man. Het zou mij heel veel waard zijn juist morgen te winnen. Dan zou ik met open dak terugrijden naar Friesland als ik een cabrio zou hebben", aldus De Jong tegenover Omroep Gelderland.



"Op dit moment is Cambuur een van de best voetballende ploegen. Ze hebben veel diepgang vanuit de as en zijn gewoon lastig te bespelen. Maar het kan interessant worden. Er liggen zeker mogelijkheden. Daarover hebben we uitgebreid gesproken."