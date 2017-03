Leicester en Hodgson spraken al informeel met elkaar

13:01 – Geruchten over interesse van Leicester City in Roy Hodgson deden al de ronde en inmiddels heeft de regerend kampioen van Engeland bevestigd dat er al contact is geweest met de oud-bondscoach van Engeland. The Foxes hebben informeel gesproken met de momenteel clubloze manager, zo is bevestigd tegenover de BBC.



De 69-jarige Hodgson zit sinds de zomer, na het mislukte EK met Engeland, zonder functie. Omdat de gelouterde oefenmeester al ervaring opdeed bij Engeland, Internazionale, Liverpool, Finland, Zwitserland en de Verenigde Arabische Emiraten, ziet Leicester in hem een geschikte opvolger van Claudio Ranieri. Deze Italiaanse manager werd vorige week, tot afgrijzen van bijna de hele voetbalwereld, ontslagen door de regerend kampioen, die dit seizoen moeite heeft om het hoofd boven het degradatiemoeras te houden.



Momenteel staat Craig Shakespeare, de voormalig assistent van Ranieri, op interim-basis voor de groep bij Leicester. Onder zijn hoede werd er afgelopen maandag meteen op zeer overtuigende wijze gewonnen van Liverpool (3-1, twee goals Jamie Vardy). Shakespeare heeft al aangegeven dat hij er ook niet voor terugdeinst om het seizoen af te maken als eindverantwoordelijke. "Ik heb ook al eerder gezegd dat ik denk dat ik het kan. Het beangstigt me ook niet. De eigenaren en de clubleiding moeten het bepalen. En dat zullen ze weloverwogen doen", aldus de trainer, die zeer populair zou zijn in de spelersgroep van Leicester.