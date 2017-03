Stegeman teleurgesteld in Heracles: "Moeten ons schamen"

20:51 – Heracles Almelo-trainer John Stegeman is teleurgesteld in zijn ploeg. De Overijsselse club kwam zondag in de uitwedstrijd tegen NEC nog wel op voorsprong, maar verloor uiteindelijk met 3-1 in Nijmegen.



"We begonnen slap, hadden er moeite mee om onze persoonlijke duels te winnen en hebben slecht verdedigd", somde Stegeman op tegenover TC Tubantia. "We kwamen nog op voorsprong, maar gingen verder met niets doen. We hebben verdiend verloren. Ik kan hier nu wel een lulverhaal op gaan hangen over voetbal, maar dat heeft geen zin. Ik kijk met een jaloers oog naar mijn collega, die zijn ploeg wel scherp heeft gekregen. Dat is mij niet gelukt."



"We moeten ons schamen, we konden niet opbrengen wat nodig wordt geacht. Hier gaan we goed met elkaar over praten", besloot Stegeman.