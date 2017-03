Klopp: "Dit soort wedstrijden tot dusver niet gewonnen"

12 maart 2017 – Liverpool won zondag in de Premier League de thuiswedstrijd tegen Burnley FC moeizaam, maar de prestatie stemt manager Jürgen Klopp wel positief. The Reds triomfeerden, mede door de gelijkmaker van Georginio Wijnaldum, op slag van rust met 2-1 op Anfield.



"Burnley zat altijd in de wedstrijd", aldus Klopp, die de bezoekers in de zevende minuut op 0-1 zag komen, bij de BBC. Na de gelijkmaker van Wijnaldum maakte Emre Can in de tweede helft met een afstandsschot het verschil. "Het was intens en we moesten ervoor vechten. We hadden ook wat kansen, het was niet alleen maar geluk dat we vlak voor de pauze scoorden. De 2-1 van Can was prachtig."



"Het is duidelijk dat we wat dingen moeten verbeteren", vervolgt Klopp. "We speelden niet op ons best, maar we hebben wel gevochten. Dat vond ik fijn, dit soort wedstrijden hadden we tot dusver niet gewonnen. Dit voelt een beetje vreemd. Het was geen memorabele wedstrijd van ons, maar dit zijn wel drie fijne punten."