Everton bezorgt Liverpool in Merseyside Derby enorme dreun in Engelse titelstrijd

Liverpool heeft woensdagavond een pijnlijk verlies moeten incasseren in de Merseyside Derby tegen stadgenoot Everton: 2-0. De droom van trainer Jürgen Klopp, om afscheid te nemen met zijn tweede landstitel in dienst van The Reds, komt daarmee serieus in gevaar.

Virgil van Dijk had als enige van de drie Nederlanders een basisplaats in de stadsderby. Cody Gakpo zat vanwege een (voor hemzelf) zeer heuglijke oorzaak niet eens bij de selectie, Ryan Gravenberch - die afgelopen weekend nog scoorde tegen Fulham - begon op de bank. Liverpool had met een zege op Goodison Park weer op gelijke hoogte kunnen komen met koploper Arsenal, maar leek al vroeg in problemen te komen toen Everton-middenvelder Jack Harrison al na vijf minuten met een schitterende pass met buitenkantje rechts spits Dominic Calvert-Lewin vrij voor het doel van Alisson Becker zette.

Artikel gaat verder onder video

De Braziliaanse doelman kon de aanvaller alleen met een overtreding van scoren afhouden, waarop scheidsrechter Andy Madley geel trok én naar de stip wees. De VAR redde Liverpool echter: Calvert-Lewin stond buitenspel op het moment dat Harrison zijn pass verstuurde, waardoor de penalty en de gele kaart geannuleerd werden. Het bleek slechts uitstel van executie voor Liverpool: na een klutssituatie in de zestien was het oud-PSV'er Jarrad Branthwaite die Alisson na een klein halfuur spelen alsnog wist te passeren: 1-0.

Na rust ging het van kwaad tot erger voor Liverpool. Na een klein uur spelen werd Calvert-Lewin volledig vrijgelaten bij een hoekschop van Dwight McNeil, waarna de spits overtuigend binnenkopte 2-0. Klopp greep in en bracht onder meer Harvey Elliot en Wataru Endo, en later ook voormalig Willem II'er Kostas Tsimikas binnen de lijnen, maar ook dat mocht niet baten. Everton hield stand en pakte drie uiterst welkome punten in de strijd om boven de degradatiestreep te blijven.

Liverpool heeft nu, net als Arsenal, nog vier wedstrijden te spelen maar drie punten minder dan The Gunners. Manchester City, dat donderdag het uitduel bij Brighton & Hove Albion speelt, speelde twee wedstrijden minder dan de nummer één en twee en heeft nu een achterstand van vier punten op Arsenal en eentje op Liverpool. De ploeg van Pep Guardiola heeft de koppositie dus virtueel in het handen.

𝐉𝐚𝐫𝐫𝐚𝐝 𝐁𝐫𝐚𝐧𝐭𝐡𝐰𝐚𝐢𝐭𝐞 ✨

De oud-PSV'er zet Everton op voorsprong in de derby 🔵



ᴠɪᴀᴘʟᴀʏ ᴠᴏᴇᴛʙᴀʟ ↯

⚔️ Everton 𝐯𝐬. Liverpool

📺 Viaplay én Viaplay TV#ViaplayVoetbal #ViaplaySportNL — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) April 24, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van Basten spreekt Van der Vaart tegen: ‘Hij is levensgevaarlijk, een grootheid’

Marco van Basten kan zich niet vinden in de kritiek op het spel van Erling Haaland, laat hij weten in Rondo.