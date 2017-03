Gesthuizen ontslagen bij FC Oss na zeventiende nederlaag

14:02 – François Gesthuizen is ontslagen als trainer van FC Oss, zo meldt de club woensdag via de officiële website. Oss leed maandag tegen SC Cambuur een 2-7 nederlaag en dat betekende alweer de zeventiende verliespartij van het seizoen.



Volgens FC Oss is de wisselwerking en de vertrouwensband tussen de trainer en de spelersgroep onvoldoende en daarom ziet de clubleiding een ontslag als enige optie. Een opvolger heeft de club nog niet gevonden en daarom neemt assistent-trainer Klaas Wels voorlopig de taken over.



Gesthuizen was pas sinds mei 2016 actief als hoofdtrainer van FC Oss. Dit seizoen loopt het nog niet echt bij de club uit Noord-Brabant. Uit dertig wedstrijden werden 31 punten behaald, wat goed is voor een zeventiende plaats op de ranglijst.