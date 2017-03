Schweinsteiger verkast naar 'Nederlands' Chicago Fire

7:41 – Het Nederlands getinte Chicago Fire krijgt de beschikking over een regerend wereldkampioen. Bastian Schweinsteiger sluit zich volgende week, ervan uitgaande dat de medische keuring en visumaanvraag geen problemen opleveren, aan bij de Amerikaanse club. De 32-jarige Duitser gaat een contract voor één jaar ondertekenen, met de optie voor nog een seizoen, voor een jaarsalaris van naar verluidt 4,1 miljoen euro.



Schweinsteiger komt over van Manchester United. Louis van Gaal haalde hem in de zomer van 2015 van Bayern München naar Old Trafford, maar zijn opvolger José Mourinho had hem niet nodig. "In mijn loopbaan heb ik altijd gezocht naar mogelijkheden om een positieve invloed te hebben en te helpen bij iets moois", zegt Schweinsteiger tegen Chicago Tribune. "Mijn transfer naar Chicago Fire is daarop geen uitzondering. Na de gesprekken met het bestuur en de trainer ben ik overtuigd van de visie en filosofie van de club. Ik wil ze helpen met dit project."



Schweinsteiger wordt bij Chicago Fire ploeggenoot van de Nederlanders Johan Kappelhof, Michael de Leeuw en John Goossens, met wie FCUpdate.nl onlangs sprak.