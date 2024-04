Wereldberoemde darter Luke Littler maakt gebaar naar Liverpool-fans en legt ze het zwijgen op

Darter en Manchester United-supporter Luke Littler heeft tijdens zijn walk on in Liverpool een gebaar gemaakt richting de fans van Liverpool. In de Premier League Darts nam Littler het op donderdagavond op tegen Gerwyn Price. Bij de opkomst werd Littler, die openlijk supporter is van Manchester United, getrakteerd op een enorm fluitconcert. Littler wist wel wat hem te doen stond.

Manchester United is van oudsher dé rivaal van Liverpool en vice versa, dus het ligt allemaal gevoelig tussen de twee voetbalploegen. Op woensdagavond won Everton, een club uit de stad Liverpool, de wedstrijd van The Reds. Het boegeroep naar Littler bij de opkomst was voor hem een teken om de wedstrijd Everton – Liverpool toch even aan te halen en de Liverpool-supporters het zwijgen op te leggen.

Artikel gaat verder onder video

Twee vingers omhoog met zijn linkerhand, een vuist met zijn rechterhand. 2-0, de uitslag waarmee Everton die avond daarvoor van Liverpool won. De beheerder van het officiële X-account van Everton kon deze actie van de slechts zeventienjarige darter ook wel waarderen en besloot een bericht te plaatsen over de gebeurtenis in Liverpool. Overigens werd Littler niet afgeleid door het publiek, want hij won zijn partij gewoon eenvoudig.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van Basten spreekt Van der Vaart tegen: ‘Hij is levensgevaarlijk, een grootheid’

Marco van Basten kan zich niet vinden in de kritiek op het spel van Erling Haaland, laat hij weten in Rondo.