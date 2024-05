Henderson kan lach niet bedwingen na eerste vraag van ESPN

is blij met zijn terugkeer op het veld bij Ajax. De middenvelder beleefde tegen FC Volendam (1-4 zege) zijn rentree na een afwezigheid van zeven weken door een blessure. Henderson kende in Volendam een sterke wedstrijd en spreekt na afloop van een goede teamprestatie.

“Niet om weer viral te gaan, maar dit was toch zeker een van jouw beste wedstrijden voor Ajax?”, vraagt verslaggever Cristian Willaert van ESPN. Hij knipoogt daarmee naar een interview van Henderson met Hans Kraay junior in maart, toen Henderson de vraag kreeg of hij tegen Fortuna Sittard zijn slechtste wedstrijd van het seizoen speelde. Die directe vraagstelling zorgde voor verbazing in Engeland, waar het interview viraal ging.

Henderson kan wel lachen om de vraag van Willaert. “Dat gaan we toch zeker niet opnieuw doen?”, grapt hij. “Het was een goede prestatie van iedereen, van begin tot eind. We maakten goede doelpunten, het was een goede dag. Alleen jammer dat we geen clean sheet hielden. Het zijn drie belangrijke punten.” Henderson zag Ajax na de pauze wat directer voetballen tegen Volendam. “We probeerden in de tweede helft wat hoger druk te zetten en vonden meer ruimte achter de linies. Daar kwamen goede doelpunten uit voort.”

De Engelsman is blij om weer op het veld te staan. Hij voelt zich fit. “Het was goed om weer terug te zijn. Het is altijd frustrerend om aan de kant te staan met een blessure. Ik wilde dat ik meteen topfit zou zijn als ik weer op het veld stond. Ik heb een paar weken goed getraind en voelde me goed. Vandaag kon ik iets van tachtig minuten spelen, dat is erg prettig.”

