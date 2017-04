UEFA: "Buigen niet voor chantage van de Europese competities"

11:13 – Het is oorlog tussen de UEFA en de EPFL (European Professional Football League). De EPFL wil plaatsnemen in de overlegstructuur van de Europese voetbalbond, zoals nu de spelers (ECA) en de clubs (FIFPro) al een plekje hebben, maar krijgt vooralsnog nul op rekest.



Als ze voor 1 april niet werden toegelaten, dreigden de competities dan ook wedstrijden te gaan plannen tijdens Champions League- en Europa League-duels. Dit tot grote woede van Aleksander Ceferin. "We buigen niet voor de chantage van de Europese competities en zolang kunnen we niet samenwerken", zegt de UEFA-voorzitter op het Congres van de bond in Helsinki.



Ceferin eist dat de EPFL (waarin 32 competities verspreid over 25 Europese landen zijn verenigd) haar dreigement laat vallen. "Pas daarna zullen wij op basis van gelijkheid beslissen of we de EPFL aan de UEFA-tafel uitnodigen", aldus de Sloveen.



Op het UEFA Congres wordt woensdag ook bepaald wie er de komende vier jaar in het uitvoerend comité van de UEFA komen te zitten. KNVB-voorzitter Michael van Praag hoopt rond het middaguur te horen, dat hij zijn plekje mag houden.