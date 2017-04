Talentvolle Venema (18) verlengt contract bij FC Utrecht

12:55 – Nick Venema heeft zijn contract bij FC Utrecht verlengd met twee seizoenen. De 18-jarige aanvaller had in eerste instantie een verbintenis die tot en met medio 2018 liep, dat is nu dus medio 2020 geworden. Venema maakte in het lopende seizoen zijn debuut in zowel de Jupiler League als de Eredivisie.



"Nick maakt een goede ontwikkeling door en hij heeft specifieke kwaliteiten die schaars zijn op de velden", sprak Erik ten Hag op de officiële site van de club uit de Domstad. "De technische staf kijkt ernaar uit de komende seizoenen met Nick te werken aan zijn ontwikkeling tot volwaardig selectielid."



Het contract van Venema bevat een optie tot verlenging: mochten beide partijen content met elkaar blijven, blijft de aanvaller uit Austerlitz voor nog een seizoen aan. Venema speelde tot dusver twee wedstrijden in de hoofdmacht en kwam negenmaal uit voor het beloftenelftal. In die negen Jupiler League-duels scoorde het talent drie keer.