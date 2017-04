Simeone: "Kleinste details maken verschil tegen Leicester"

21:22 – Atlético Madrid verdedigt tegen Leicester City een 1-0 voorsprong in de kwartfinale van de Champions League. Diego Simeone verwacht dat het ook in de return heel dicht bij elkaar zal liggen. De trainer denkt dat de kleinste details het verschil gaan maken.



Na een matig seizoen ziet Simeone dat Leicester City in vorm begint te komen. "De laatste zes of zeven wedstrijden doen ze weer wat ze vorig seizoen continu deden. Gezien onze kwaliteiten en die van hen lijken we wel wat op elkaar. Ik verwacht dat het heel close zal worden, net als in de heenwedstrijd. Het zal een duel worden dat beslist wordt door de kleinste details", aldus de trainer op de persconferentie van maandag.



Simeone gaf Leicester ook vast een tip. "Het geeft geen enkele zin om te proberen Antoine Griezmann mandekking te geven. Hij is het type voetballer dat voor die situatie altijd wel een oplossing weet te verzinnen. Hij zal de ruimte toch vinden of anders krijgt hij wel de kans bij een vrije trap, wanneer de verdedigers genoodzaakt zijn om afstand te nemen."