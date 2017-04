El Khayati maakt wereldgoal: "Niet mijn mooiste"

10:23 – Met een schitterende knal van afstand schoot Abdenasser El Khayati ADO Den Haag zondag naar handhaving in de Eredivisie. De middenvelder tekende in de openingsfase van de uitwedstrijd tegen Sparta voor het enige doelpunt (0-1).



El Khayati heeft naar eigen zeggen een nog mooier doelpunt gemaakt, al staat zijn treffer tegen Sparta wel in zijn persoonlijke top-drie. "Bij Queens Park Rangers heb ik afgelopen seizoen de mooiste van het seizoen gemaakt. Weliswaar mijn enige, maar wel de mooiste", aldus El Khayati bij Omroep West.



"Ik zag dat ik ruimte had en kon vol voor het schot gaan. Uiteindelijk zat ie er lekker in", zegt El Khayati over zijn doelpunt. Hij scoorde via de binnenkant van de paal. "Toen die tegen de paal kwam dacht ik: kom op, een stukje naar links, haha. Ik schoot met de volle overtuiging en veel vertrouwen. En dan vliegt de bal erin."