Spalletti zag lelijk Roma: "Meerdere spelers waren slecht"

15:32 – Luciano Spalletti was niet te spreken over de prestaties van zijn ploeg tegen Lazio. In eigen huis ging AS Roma met 1-3 onderuit. Daardoor is Juventus zo goed als zeker van de titel en kan nummer drie Napoli Roma tot op één punt naderen.



Op de persconferentie na afloop sprak Spalletti van een 'lelijk AS Roma'. "Natuurlijk is dit een flinke klap voor ons. We maakten veel fouten waardoor het een open wedstrijd werd. We waren niet het team wat we kunnen zijn. Als je naar deze wedstrijd kijkt, waren we vooral defensief niet goed genoeg. We waren niet scherp, maakten slechte beslissingen en we hadden het geluk ook niet aan onze zijde. Twee van de drie goals werden van buiten het strafschopgebied gemaakt."



"We hebben zelf zes of zeven kansen gekregen, maar we faalden in de afronding", vervolgt Spalletti. "In de eerste helf speelden we nog niet zo slecht. Daarna hadden we meer balbezit moeten hebben, zoals in de eerste tien minuten van de wedstrijd", aldus de trainer, die niet op namen wilde ingaan. "Er waren meerdere spelers die gewoon niet goed speelden. Dan ga ik niet naar één iemand wijzen."