Celta de Vigo zwaait trainer Berizzo na drie mooie jaren uit

15:19 – De samenwerking tussen Celta de Vigo en trainer Eduardo Berizzo komt eind juni ten einde. De Spaanse club, momenteel de bezetter van de dertiende positie in La Liga, kondigt op de eigen website aan dat de 47-jarige na dit seizoen vertrekt.



Berizzo was de afgelopen drie seizoenen werkzaam bij Celta en presteerde naar behoren. Dit seizoen haalde hij bijvoorbeeld nog de halve eindstrijd van de Europa League. "Er komt een einde aan een prachtige samenwerking", meldt Celta op de eigen website. "We hebben de afgelopen seizoenen historie geschreven en dit zullen de fans nooit vergeten. Eduardo heeft hier als speler al veel betekend en heeft als trainer nu hetzelfde gedaan. Hij is zonder twijfel één van de beste coaches in de geschiedenis van de club."



De voormalig assistent-trainer van Chili wordt in Spanje in verband gebracht met een overstap naar Sevilla, mocht Jorge Sampaoli daar na dit seizoen vertrekken.