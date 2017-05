Celtic wint bekerfinale en maakt treble compleet

18:18 – Celtic is er zaterdag in geslaagd om de treble te pakken in Schotland. De landstitel en de League Cup waren al binnen en in de bekerfinale werd vervolgens Aberdeen verslagen. Door een treffer van Tom Rogic in de laatste minuut werd het 2-1.



Het is voor het eerst in zestien jaar tijd dat Celtic de treble weer weet te pakken. In de competitie was de club oppermachtig en het verschil met nummer twee Aberdeen was maar liefst dertig punten. Datzelfde Aberdeen was ook in de finale van de FA Cup de tegenstander. Celtic kwam na negen minuten op achterstand dankzij een treffer van Jonathan Hayes. Lang kon Aberdeen daar niet van genieten, want nog geen twee minuten later maakte Stuart Armstrong gelijk.



Beide ploegen kregen daarna goede kansen om op voorsprong te komen en met name in de tweede helft waren er goede mogelijkheden. Pas in de absolute slotfase werd echter weer gescoord. Lange tijd leek het op verlengen aan te gaan komen, maar dat was buiten Rogic gerekend. Hij schoot in de negentigste minuut raak in de verre hoek en bezorgde Celtic zo de bekerwinst.