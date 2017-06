Turan stopt als international na aanvaring met journalist

17:17 – Arda Turan heeft een punt gezet achter zijn loopbaan als international van Turkije. Dat heeft de aanvallende middenvelder van FC Barcelona dinsdag bekend gemaakt. Dat besluit volgt nadat hij uit de selectie werd gezet na een aanvaring met een journalist.



Het incident vond plaats in het vliegtuig op de terugweg na de interland tegen Macedonië. Turan zou fysiek de confrontatie hebben gezocht met een Turkse journalist. Bondscoach Fatih Terim besloot in te grijpen en zette de middenvelder uit de selectie. De speler van Barcelona laat weten ook niet meer terug te keren en zegt zijn laatste wedstrijd voor Turkije te hebben gespeeld. Hij kwam tot 97 interlands.



Tegenover El Mundo Deportivo legt hij zijn beslissing uit. "Ik vertrek nu bij de selectie en zal ook niet meer voor Turkije spelen. Het is jammer, maar ik heb er geen spijt van. Ik heb in verschillende categorieën als international voor mijn land gespeeld. Ik houd van mijn land, de vlag en het nationale team. Ik heb veel offers gebracht, maar nu is het voorbij", aldus Turan.