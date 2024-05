‘Manchester United vindt transfervrije opvolger voor vertrekkende Varane’

Fulham-verdediger moet bij Manchester United de opvolger worden van , weet het Engelse Sky Sports te melden. De 31-jarige Fransman heef besloten om zijn aflopende contract in Manchester niet te verlengen, waarna de club van Erik ten Hag in de Britse media meteen met een opvolger in verband wordt gebracht.

Momenteel staat de 26-jarige Adarabioyo onder contract bij Fulham, waar hij over een aflopend contract beschikt. Naast Manchester United zijn er meerdere clubs met interesse voor de in Manchester geboren verdediger, die de hele jeugdopleiding van Manchester City heeft doorlopen zonder in het eerste te spelen. AC Milan en Newcastle United zouden de boomlange verdediger namelijk ook op de korrel hebben.

Artikel gaat verder onder video

Adarabioyo heeft enkele belangrijke voordelen. Zo beschikt de 1.96 meter lange centrale verdediger over de home grown-status. Iedere Premier League-club mag slechts zeventien spelers registreren die niet in het Verenigd Koninkrijk zijn opgeleid, jeugdspelers zijn hierbij uitgezonderd. Daarnaast is hij dus transfervrij, een status die hij ook gaat verzilveren. Sinds Adarabioyo dat bekendmaakte heeft Fulham-trainer Marco Silva hem geen speelminuten meer gegeven, voor die tijd was hij een basisspeler in Londen.

