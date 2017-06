'Modric en Lovren moeten getuigen in schandaal'

10:15 – Luka Modric en Dejan Lovren worden gevraagd te getuigen in een corruptieschandaal in hun vaderland Kroatië. De rechtbank wil het duo horen over hun transfers van Dinamo Zagreb naar respectievelijk Tottenham Hotspur en Olympique Lyon. Beiden zijn niet verdacht.



Het proces richt zich tegen voormalig Dinamo-voorzitter Zdravko Mamic, diens broer en oud-trainer Zoran Mamic, ex-directeur Damir Vrbanovic en een belastinginspecteur.



Van Modric wordt verwacht dat hij uitleg geeft over zijn transfer in 2008 naar Tottenham, meldt persbureau AFP. Datzelfde geldt voor Lovren, die in 2010 naar Lyon verhuisde. In corruptieschandaal zouden verdachten zich financieel verrijkt hebben.



Inmiddels staat de 31-jarige Modric onder contract bij Real Madrid. Hij verkaste in 2012 van Engeland naar Spanje. Lovren (27) verdient zijn geld nu bij Liverpool. In tussentijd speelde de Kroaat nog voor Southampton, de club die hij drie jaar geleden verliet voor The Reds.