Nijhuis degradeert uit elitekorps, Makkelie promoveert

21:35 – Bas Nijhuis is gedegradeerd binnen het internationale scheidsrechterskorps. De UEFA heeft de Tukker uit de 'Elite Groep' - de hoogste categorie - gehaald. Danny Makkelie neemt zijn plekje over. Nijhuis zit in ieder geval het komende halve seizoen een categorie lager ingedeeld.



Het is een van de weinige wijzigingen die de UEFA heeft toegepast in het elitekorps. Naast de komst van Makkelie trad ook Duitser Felix Zwayer de hoogste categorie binnen. Hij profiteert van de degradatie van Svei Oddvar Moen, een scheidsrechter uit Noorwegen. Björn Kuipers en Makkelie zijn op dit moment de enige twee Nederlanders in het elitekorps.



Een categorie lager zitten ook Nederlanders Serdar Gözübüyük, Kevin Blom en Nijhuis, die afgelopen Eredivisie-seizoen een van de meest besproken arbiters was. Ondanks zijn degradatie mag hij Europese wedstrijd blijven leiden. De krenten uit de pap zijn echter voor de leidsmannen uit het elitekorps.