Bizar: Argentijn steekt tegenstanders continu met naald

8:27 – Een Argentijnse voetballer heeft een opmerkelijke middel ingezet om zijn tegenstander te kunnen verslaan. Federico Allende, een verdediger van het laag geklasseerde Sport Pacifico, heeft toegegeven dat hij afgelopen zondag tijdens een bekerwedstrijd een naald gebruikt heeft om tegenstanders te verwonden.



Allende schepte na het bekerduel tegenover Cordoba's Vorterix Radio op over het feit dat hij de naald meerdere keren gebruikte jegens aanvallers van de Argentijnse topclub Estudiantes. Hij zag het als een slimme methode om zijn tegenstanders te intimideren. "We wisten dat we vies moesten spelen en daarom piercete ik de aanvallers met een naald. Zo is voetbal. Voetbal is voor de slimme mensen", sprak Allende.



Hector Moncada, de voorzitter van Pacifico, heeft beloofd dat de verdediger weggestuurd zal worden. "We zijn er kapot van. Dit incident overschaduwt het goede werk van onze ploeg. Ik ga hem wegsturen", zegt Moncada tegen de krant Clarín. Pacifico won de wedstrijd knap met 3-2 en werd als helden onthaald in de stad, maar het ging uiteindelijk meer over het naaldincident, nadat Allende op dinsdag het radio-interview had gegeven.