Pizzi looft Sánchez: "Maakt zelfs nu nog het verschil"

18 juni 2017 – Juan Antonio Pizzi zag Chili een zakelijke 0-2 overwinning boeken op Kameroen in de Confederations Cup. Beide doelpunten vielen in de slotfase. Alexis Sánchez zou eigenlijk niet spelen vanwege een enkelblessure, maar viel toch in en maakte ook nog het verschil.



Pizzi vond Chili zeer goed aan de wedstrijd beginnen, maar zijn team kwam desondanks laat tot scoren. "We speelden een bijna perfecte eerste helft met heel weinig fouten. We hadden eigenlijk de hele tijd de controle", zei de bondscoach na afloop tijdens de persconferentie. Om tot scoren te komen was de inbreng van Sánchez nodig. Hij gaf de assist bij de openingstreffer van Arturo Vidal. "We wisten dat hij zelfs met een lichte blessure nog belangrijk kon zijn."



De videoscheidsrechter was nadrukkelijk aanwezig tijdens het duel tussen Chili en Kameroen. Pizzi kon er echter niet te erg mee zitten. "Het is nog een experimenteel proces en er moet ruimte zijn voor verbeteringen. Natuurlijk was er even ontzetting bij de spelers wanneer je denkt 0-1 voor te staan en even later is het weer 0-0. Maar uiteindelijk zal videoarbitrage zorgen voor meer gerechtigheid", besloot de bondscoach.