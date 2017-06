Hazard richt voetbalteam op in Verenigde Staten

8:18 – Eden Hazard wordt mede-eigenaar van een nieuw voetbalteam in de Verenigde Staten. Samen met collega-profvoetballers Demba Ba, Yohan Cabaye, Moussa Sow en enkele lokale investeerders gaat de aanvaller van Chelsea een team oprichten dat San Diego, Californië als thuisbasis krijgt.



"San Diego is een mooie plek en de liefde en passie die de mensen hier voor het voetbal hebben, maakten dat dit een gemakkelijke keuze was voor ons", citeert persbureau Belga Hazard. "Mijn vrienden en ik zijn vereerd om deze droom in vervulling te laten gaan. We kunnen niet wachten om van start te gaan en enkele wedstrijden te winnen."



De nieuwe club uit San Diego zal uitkomen in de North American Soccer League (NASL), een divisie lager dan de Major League Soccer (MLS).