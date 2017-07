Bayern denkt aan Sánchez: "Als de mogelijkheid zich voordoet"

21:47 – Bayern München is geïnteresseerd in de diensten van Alexis Sánchez. De Chileen weigerde zijn contract bij Arsenal te verlengen en wordt daarom veelvuldig in verband gebracht met andere clubs. Carlo Ancelotti geeft toe dat de aanvaller ook voor de Duitse kampioen een interessante optie is.



Tijdens een persconferentie zaterdag gaf Ancelotti een update over het transferbeleid. Daarbij werd onder meer de naam van Sánchez genoemd. "Wanneer de mogelijkheid zich voordoet, zal de club zeker klaarstaan. Maar er zijn heel veel geruchten. Alexis is zeker een geweldige speler, maar niet de enige ter wereld", aldus de trainer.



Directeur Uli Hoeness liet eerder nog weten geen miljoenen te willen besteden aan een speler van 28 jaar oud. "Ik erken dat de transfermarkt wat krankzinnig is tegenwoordig en Bayern is geen club die daarin meegaat. Ik ga dan ook niet vragen om spelers die gigantisch veel geld kosten. Maar als zich een goede mogelijkheid voordoet, waarom niet?", besloot Ancelotti.