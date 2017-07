Chili niet favoriet: "Bij winst zijn we de beste van de wereld"

1 juli 2017 – Volgens zowel Arturo Vidal als Juan Antonio Pizzi is Chili zondagavond niet de favoriet in de finale van de Confederations Cup. De Duitsers zijn weliswaar met een B-formatie aanwezig in Rusland, maar dat zegt de Chilenen weinig.



"Door hun leeftijd lijkt het alsof we met een elftal van beginners te maken hebben. Maar ondanks dat het jonge spelers zijn, hebben ze al ongelooflijk veel ervaring", stelt bondscoach Pizzi. "Dat maakt Duitsland een heel lastige tegenstander. We zullen ze in ieder geval zeker niet onderschatten."



Vidal sluit zich aan bij de bondscoach. "Deze jonge spelers zijn fitter dan de spelers die de Duitse coach thuis heeft gelaten. Ze hebben nog genoeg uitstekende spelers over en verdienen het om in de finale te staan", zegt de middenvelder, die trots is op wat Chili tot nu toe bereikte. "We hebben twee jaar op rij gewonnen van Argentinië. We hebben Europees kampioen Portugal verslagen. Als we er in slagen om van Duitsland te winnen zijn we de beste ploeg ter wereld."