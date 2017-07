Terry hoopt ooit als manager terug te keren bij Chelsea

16:38 – John Terry verruilde deze zomer Chelsea voor Aston Villa. De 36-jarige verdediger hoopt echter ooit terug te keren bij de Premier League-club. Na het beëindigen van zijn loopbaan wil Terry namelijk een trainerscursus doen om zo als manager aan de slag te gaan bij zijn oude club.



In gesprek met Sky Sports bevestigt Terry dat hij ambities als manager heeft. "Dat is mij doel. Ik heb er al gesprekken met Frank Lampard over gehad. Ik denk dat geen droom te groot is. Ik heb altijd de beste willen zijn en in dit geval zou het betekenen manager van Chelsea zijn", licht de verdediger toe. "Het zou geweldig zijn, maar ik realiseer me ook dat je niet direct zonder ervaring bij Chelsea kunt binnenstappen."



Beginnen bij de jeugdopleiding, zoals Steven Gerrard bij Liverpool, is een optie voor Terry. "Het is moeilijk om ergens aan de slag te komen. Ik zie spelers van mijn generatie die niet aan werk komen, terwijl ik dat wel had verwacht. Je moet er hard voor werken en fouten maken op momenten dat niemand meekijkt. Dan ben je er klaar voor als het moment daar is", besloot hij.