Frans-Guyana baart opzien op Gold Cup en riskeert straf

8:31 – Een bizarre gang van zaken op de Gold Cup, die momenteel afgewerkt wordt in de Verenigde Staten. Frans-Guyana verscheen in de nacht van dinsdag op woensdag met de ervaren Florent Malouda (37) aan de aftrap, terwijl dat volgens de FIFA-reglementen niet toegestaan is. Het Franse overzeese departement aan de noordkust van Zuid-Amerika riskeert daarom een sanctie.



Frans-Guyana baarde in aanloop naar de Gold Cup al opzien door Malouda in de selectie op te nemen. De aanvaller speelde in het verleden namelijk tachtig interlands voor Frankrijk, waardoor de FIFA-regels stellen dat hij niet meer voor een ander land kan uitkomen. Omdat Frans-Guyana echter geen officieel lid is van de FIFA, maar wel van de Gold Cup-organisator CONCACAF, dacht het land Malouda op te kunnen stellen. Dat deed het ook al in de Caribbean Cup in juni, waar brons gepakt werd.



In het eerste duel, een 4-2 nederlaag tegen Canada, gebeurde dat nog niet. Nu stond Malouda als aanvoerder in de basis tegen Hondoras. Frans-Guyana speelde het duel met 0-0 gelijk, maar men moet er niet raar van opkijken als deze uitslag nog omgeturnd wordt tot een reglementaire 0-3 nederlaag. Gek genoeg gaf een woordvoerder van Frans-Guyana voor het toernooi nog tegenover Sport Illustrated aan dat Malouda niet speelgerechtigd was, omdat de FIFA-reglementen en dus niet alleen de CONCACAF-regels gehanteerd werden op de Gold Cup.



De CONCACAF heeft al gereageerd op de situatie, maar laat eigenlijk alleen weten dat de zaak doorgespeeld is naar de disciplinaire commissie van de Gold Cup.





Overigens speelden Canada en Costa Rica door goals van Alphonse Davies (zijn derde treffer op de Gold Cup al) en Francisco Calvo met 1-1 gelijk in hun tweede groepsdoel, nadat deze landen hun opener al hadden gewonnen. Omdat de nummers twee en de twee beste nummers drie van de drie poules doorgaan naar de knock-outfase, zijn Canada en Costa Rica al zo goed als door.