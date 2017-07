De Boer sluit eerste nieuweling in de armen bij Palace

13:26 – Frank de Boer heeft zijn eerste zomerversterking binnen bij Crystal Palace. De nummer veertien van het afgelopen Premier League-seizoen heeft de komst van Ruben Loftus-Cheek afgerond. De veelbelovende verdedigende middenvelder wordt voor één jaar gehuurd van Chelsea.



Loftus-Cheek is jeugdinternational van Engeland, die zijn hele carrière al bij Chelsea speelt. Daar kwam hij op 8-jarige leeftijd al terecht. Na zijn debuut in december 2014 in de hoofdmacht van The Blues kon hij nog geen prominente rol afdwingen bij de ploeg van manager Antonio Conte. Toch maakte hij in de afgelopen drie seizoenen wel 32 keer zijn opwachting voor het eerste elftal van Chelsea. Bij Palace hoopt hij nog meer vlieguren te kunnen maken.



Mogelijk volgt er snel een tweede aankoop van De Boer, aangezien Jairo Riedewald nadrukkelijk in verband wordt gebracht met een overstap naar Selhurst Park.