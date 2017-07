De Boer ondanks verlies tevreden: "Echt als team gespeeld"

21:01 – Frank de Boer zag Crystal Palace woensdag met 2-0 onderuit gaan tegen Liverpool. Toch was de trainer niet ontevreden over wat zijn spelers lieten zien. De Nederlander was blij om te zien dat Palace als een team speelde en maar ziet ook dat er nog ruimte is voor verbetering.



"We hebben heel gedisciplineerd gespeeld. Dat was ook ons voornaamste doel: om als een team te spelen. Dat vind ik heel belangrijk", blikt De Boer terug op de website van Crystal Palace. "Natuurlijk moeten we nog beter worden en werken aan enkele details. Maar het allereerste wat ik wilde zien was een echt team en zo hebben we ook gespeeld."



De Boer stelt verder dat een nederlaag tegen Liverpool ook geen schande is. "We speelden tegen een goede tegenstander die iedereen kent. Het was onze eerste echte wedstrijd en daarnaast speelden we in een nieuw systeem onder lastige omstandigheden", reflecteert hij.