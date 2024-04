‘Feyenoord veegt eerste bod op Slot van tafel, Liverpool moet diep gaan’

Feyenoord heeft het eerste bod van Liverpool op Arne Slot afgewezen, schrijft De Telegraaf. De Engelse topclub zou een bedrag van maximaal negen miljoen euro hebben geboden op de succestrainer.

Het bod van zeven miljoen euro met twee miljoen aan bonussen is voor de Rotterdammers lang niet genoeg. De clubleiding van Feyenoord verlangt namelijk een bedrag van minstens tien miljoen euro voor zijn trainer. Aangezien Slot de belangrijkste kandidaat is om Jürgen Klopp op te volgen, is de verwachting dat de club uit de Engelse havenstad ‘zich groots’ zal opstellen in de onderhandelingen.

Slot zou zelf al klaar zijn voor de overstap naar de Premier League. Zijn zaakwaarnemer Rafaela Pimenta heeft op Anfield al druk onderhandeld over een contract, zodat de oefenmeester een idee heeft onder wat voor voorwaarden hij aan de slag kan als Feyenoord en Liverpool eruit zijn.

Als de deal rondkomt, zal Slot komen te werken bij een van de best betalende voetbalclubs in de Premier League. De Telegraaf verwacht dat de trainer in Liverpool een salaris van rond de acht miljoen euro per jaar kan verdienen. Dat salaris zal vervolgens stijgen met iedere prijs die de oefenmeester weet te winnen.

