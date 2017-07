Cvitanich hoopt dat Nice treffen van oud-werkgevers wint

12:01 – Een van de mensen die met bovengemiddelde interesse naar het tweeluik tussen OGC Nice en Ajax in de derde voorronde van de Champions League zal kijken is Dario Cvitanich. De Argentijnse aanvaller voetbalt inmiddels weer bij zijn Argentijnse liefde Banfield, maar heeft een verleden bij zowel Nice als Ajax. De Zuid-Amerikaan heeft een voorkeur voor Nice.



Tussen 2008 stond Cvitanich onder contract bij Ajax, dat hem wel tweemaal verhuurde. Na zijn periode in Amsterdam maakte Argentijn de overstap naar Nice, waar hij beduidend succesvoller was, met 35 doelpunten in 74 officiële optredens. Als speler van Banfield, de club waar hij dit jaar terugkeerde, kijkt Cvitanich uit naar het duel tussen zijn oude clubs. "Ik ben blij dat ze elkaar ontmoeten. Het wordt een fantastische wedstrijd, ik ga hem kijken op televisie. Ik hoop dat Nice zal winnen", aldus de aanvaller op de Nice-site.



Cvitanich spreekt vol lof over Nice, waar hij de eerste speler werd die in de Allianz Riviera wist te scoren. Ook gaat de Argentijn in op zijn herinneringen aan Ajax. "Het was mijn eerste Europese ervaring. Amsterdam is een prachtige stad. Goede momenten wisselden zich af met slechte momenten. Ik kon spelen met spelers als Luis Suárez en Klaas-Jan Huntelaar, maar ik was nog jong. Misschien was het anders gelopen als ik toen al wat volwassener was geweest. Maar over het algemeen ben ik wel tevreden. Ik werd er kampioen in 2011 en heb er vrienden aan overgehouden. Het was niet zoals in Nice, maar wel goed."