Gedegradeerd 'Boro' raakt Ramírez kwijt aan Sampdoria

14:04 – Middlesbrough is aanvallende middenvelder Gastón Ramírez kwijtgeraakt aan Sampdoria. De uit de Premier League gedegradeerde club maakt dit weekend melding van de transfer van de Uruguayaan, die de afgelopen achttien maanden voor de Engelse club uitkwam.



De 26-jarige middenvelder, die ook in de aanval uit de voeten kwam, speelde in totaal 44 wedstrijden voor Middlesbrough. Afgelopen seizoen kwam hij in de Premier League tot twee doelpunten in 26 wedstrijden. Zijn periode in Engeland kwam echter op een teleurstellende manier ten einde, aangezien hij in de uitwedstrijd bij Bournemouth (4-0) al voor rust twee keer geel kreeg. Daardoor is de international enigszins via de achterdeur vertrokken bij de Championship-club.



Ramírez speelde in Engeland eerder ook voor Southampton en Hull City. Hij was in het verleden ook al eens actief in de Serie A, bij Bologna. Die club diende hij twee seizoenen.