Sparta haalt keeper Nienhuis transfervrij binnen

14:55 – Leonard Nienhuis keert terug in de Eredivisie. De 27-jarige doelman heeft maandag een contract voor één seizoen getekend bij Sparta Rotterdam, met de optie voor nog een jaar. Nienhuis komt transfervrij over van sc Cambuur.



Nienhuis maakte in 2011 bij Veendam, dat hem had gehuurd van FC Groningen, zijn debuut in het betaald voetbal. De sluitpost was de afgelopen vijf jaar actief voor Cambuur, waar hij tussen 2013 en 2016 de eerste keus was voor de plek onder de lat. In die periode speelde de formatie uit Leeuwarden in de Eredivisie.



Reservekeeper Michael Verrips verlaat Sparta juist. Hij gaat op huurbasis naar MVV.