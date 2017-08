Alonso gunt Chelsea eerste zege op bezoek bij Tottenham

18:54 – Chelsea heeft zich goed hersteld van de dramatische seizoensstart (2-3 thuis tegen Burnley). Op bezoek bij Tottenham Hotspur won de regerend Engels kampioen met 1-2. De grote uitblinker was Marcos Alonso, die beide treffers voor zijn rekening nam.



Álvaro Morata had al vroeg in het duel de kans om de kater van Burnley weg te spoelen. Na een voorzet van César Azpilicueta stond hij volledig ongedekt in het strafschopgebied, maar toch kopte hij de bal naast. Aan de andere kant was er een eerste kans voor Harry Kane, alleen was Thibaut Courtois de sta in de weg.



Misschien waren The Spurs zelfs wel wat beter, maar het was Chelsea dat na een kwart wedstrijd op voorsprong kwam. Alonso krulde op prachtige wijze een vrije trap in de bovenhoek en liet Hugo Lloris kansloos. Tottenham was niet erg aangeslagen was via andermaal Kane heel dicht bij de gelijkmaker, maar de spits raakte ditmaal de paal.



In de tweede helft bleef de thuisploeg druk zetten, maar de kansen waren een stuk schaarser. Totdat Willian met een schot de paal raakte. Daarna ontvlamde de wedstrijd weer. Michy Batshuayi kopte de gelijkmaker achter zijn eigen doelman en daardoor leek Chelsea op nieuw puntverlies af te stomen. Alonso was echter de reddende engel. Hij stoomde goed op en verschalkte Lloris voor de tweede keer.